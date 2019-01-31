На Apple подали в суд из-за прослушки пользователей FaceTime

Компанию обвинили в халатности и нарушении гарантий.

США. В США подали в суд на компанию Apple из-за ошибки в приложении FaceTime, позволяющей третьим лицам прослушивать микрофон и видеть изображение с камер владельцев iPhone. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Bloomberg.

Адвокат Ларри Уильямс II обвинил корпорацию в халатности и нарушении гарантий. По его словам, именно этот баг позволил неизвестному подслушать как его клиент давал показания под присягой.

Истец потребовал возмещение ущерба, сумма не уточняется.

Напомним, 29 января пользователи iPhone обнаружили ошибку в работе приложения для видеосвязи FaceTime. Владельцы «яблока» заметили, что услышать и увидеть собеседника можно еще до его ответа на вызов. Кроме того, баг дал возможность третьим лицам прослушивать разговоры в групповых чатах.

В корпорации ответили, что в курсе проблемы и пообещали устранить ошибки, выпустив обновления.