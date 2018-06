Букингемский дворец опубликовал архивные фото с коронации Елизаветы II 65 лет назад

Также пресс-служба монаршей семьи собрала 50 фактов о коронации 1953 года.

Лондон. Великобритания. Королева Великобритании Елизавета II празднует 65 лет с момента восшествия на престол. Она надела корону 2 июня 1953 года, сообщает пресс-служба королевской семьи. 21 апреля Елизавете II исполнилось 92 года.

The Royal Family on Twitter Today marks the 65th Anniversary of the Coronation of Queen Elizabeth II at Westminster Abbey. #CoronationDay

В твиттере монарха опубликованы фотографии с коронации. Среди них изображение, где молодая королева позирует в Вестминстерском аббатстве, а также снимок, на котором она изображена с супругом.

RoyalCollectionTrust on Twitter OTD in 1953 The Queen's coronation took place. Her Majesty is shown with The Duke of Edinburgh waving to the crowds from #BuckinghamPalace after the Coronation Ceremony. She is wearing the Imperial State Crown & other coronation regalia. https://t.co/kPBi2XzwoM

В пресс-службе также подготовили 50 фактов о коронации. Платье для Елизаветы создал британский модельер Норман Хартнелл. Белое атласное платье золотыми и серебряными нитями. После церемонии королева надевала этот наряд еще шесть раз.

Королева была коронована в кресле Святого Эдуарда, созданном еще в 1300 году для Эдуарда I. Оно используется на каждой коронации.

The Royal Family on Twitter DYK that The Queen was crowned in St Edward's Chair? It was made in 1300 for Edward I and has been used at every Coronation since. Read our '50 facts about The Queen's Coronation': https://t.co/Gcb4Azud6S

Королевская корона весит более 2 кг и сделана из чистого золота.