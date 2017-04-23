  • $ 56.23 ↓
  • € 60.32 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Франсуа Олланд проголосовал на избирательном участке в городе Тюль

      13:04, 23 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      13:04, 23 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      136
      0
      #выборы\n#общество\n#Франция
      Фото: wikimedia.org
      136
      0

      В воскресенье, 23 апреля, во Франции начались выборы главы государства.

      Тюль. Французская Республика.  Президент Франции Франсуа Олланд отдал свой голос на выборах главы государства в воскресенье, 23 апреля. Об этом, со ссылкой на издание Le Parisien сообщает телеканал Russia Today.

      Действующий президент Французской Республики пришел на избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны, мэром которого он был на протяжении 7 лет, начиная с 2001 года.

      BFMTV on Twitter

      Олланд возглавляет Францию с 2012 года. В нынешних выборах лидера нации он не участвует.

      В этом году на пост главы государства претендуют 11 человек. 

      13:04, 23 апреля, 2017
      Григорий Глухов
      136
      0
      #выборы\n#общество\n#Франция
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа