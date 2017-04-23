Франсуа Олланд проголосовал на избирательном участке в городе Тюль

В воскресенье, 23 апреля, во Франции начались выборы главы государства.

Тюль. Французская Республика. Президент Франции Франсуа Олланд отдал свой голос на выборах главы государства в воскресенье, 23 апреля. Об этом, со ссылкой на издание Le Parisien сообщает телеканал Russia Today.

Действующий президент Французской Республики пришел на избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны, мэром которого он был на протяжении 7 лет, начиная с 2001 года.

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Олланд возглавляет Францию с 2012 года. В нынешних выборах лидера нации он не участвует.

В этом году на пост главы государства претендуют 11 человек.