В США «лишнего» пассажира силой выволокли из переполненного самолета

США. В США мужчину волоком вытащили из переполненного самолета, принадлежащего авиакомпании United Airlines. Лайнер должен был совершить внутренний рейс из Чикаго в Луисвилл, сообщает «Лайф».

Авиаперевозчик продал больше билетов, чем было мест в салоне. Компания предложила кому-нибудь покинуть борт самолета, но добровольцев не нашлось. Прибывшие охранники выбрали «лишнего» пассажира и начали силой вытаскивать его.

Как оказалось, мужчина работал врачом и отказался покидать самолет, сославшись на то, что его следующим утром будут ждать пациенты. Ни этот факт, ни потеря сознания пассажиром не остановили охранников. Стражи порядка проволокли мужчину по проходу за руки.

«Мы начали искать добровольцев и обратились к этому клиенту, но он отказался покинуть воздушное судно добровольно. Мы приносим извинения за чрезмерную ситуацию», — прокомментировали случившееся в авиакомпании.

