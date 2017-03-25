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      В Киеве простились с убитым Денисом Вороненковым

      19:03, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      19:03, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      182
      0
      #общество\n#Украина\n#Киев\n#убийство
      Фото: bloknot.ru
      182
      0

      Похоронили бывшего депутата Госдумы России на Зверинецком кладбище.

      Киев. Украина. В Киеве простились с бывшим депутатом Госдумы России Денисом Вороненковым. Как сообщает Bloknot.ru, похоронили его на Зверинецком кладбище.

      Отпевание Вороненкова прошло в во Владимирском соборе – на церемонию пришли политические эмигранты вроде Ильи Пономарева и Ольги Курносовой, а также некоторые медийные личности.

      Напомним, Вороненкова застрелили в Киеве 23 марта. Его вдова Мария Максакова в субботу впервые прокомментировала случившуюся трагедию.

      19:03, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      182
      0
      #общество\n#Украина\n#Киев\n#убийство
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