В Киеве простились с убитым Денисом Вороненковым

Похоронили бывшего депутата Госдумы России на Зверинецком кладбище.

Киев. Украина. В Киеве простились с бывшим депутатом Госдумы России Денисом Вороненковым. Как сообщает Bloknot.ru, похоронили его на Зверинецком кладбище.

Отпевание Вороненкова прошло в во Владимирском соборе – на церемонию пришли политические эмигранты вроде Ильи Пономарева и Ольги Курносовой, а также некоторые медийные личности.

Напомним, Вороненкова застрелили в Киеве 23 марта. Его вдова Мария Максакова в субботу впервые прокомментировала случившуюся трагедию.