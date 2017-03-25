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      Вдова экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова впервые прокомментировала его убийство

      14:57, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      14:57, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      201
      0
      #общество\n#Украина\n#Киев\n#убийство
      Фото: life.ru
      201
      0

      Мария Максакова сейчас находится под усиленной охраной и передвигается на бронированной машине.

      Киев. Украина. Вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова впервые прокомментировала его убийство. Как пишет Spbdnevnik.ru, бывший депутат Госдумы сказала, что не знает, что ей дальше делать, и отказалась строить догадки о том, кто выступал исполнителем, а кто – заказчиком.

      «Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев», - цитирует издание слова Максаковой.

      Напомним, Вороненкова застрелили в минувший четверг в центре Киева у отеля «Премьер-палас». Он получил пулю в шею, две в область лица, еще одну в живот. Охранник мужчины смертельно ранил киллера и сам позже был госпитализирован в больницу. Ему удалось выжить.

      В МВД Украины считают, что убийцей является Павел Паршов. Его вина не доказана.

      Максакова добавила, что сейчас находится под усиленной охраной и передвигается на бронированной машине.

      14:57, 25 марта, 2017
      Ксения Чернова
      201
      0
      #общество\n#Украина\n#Киев\n#убийство
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