Вдова экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова впервые прокомментировала его убийство

Мария Максакова сейчас находится под усиленной охраной и передвигается на бронированной машине.

Киев. Украина. Вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова впервые прокомментировала его убийство. Как пишет Spbdnevnik.ru, бывший депутат Госдумы сказала, что не знает, что ей дальше делать, и отказалась строить догадки о том, кто выступал исполнителем, а кто – заказчиком.

«Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев», - цитирует издание слова Максаковой.

Напомним, Вороненкова застрелили в минувший четверг в центре Киева у отеля «Премьер-палас». Он получил пулю в шею, две в область лица, еще одну в живот. Охранник мужчины смертельно ранил киллера и сам позже был госпитализирован в больницу. Ему удалось выжить.

В МВД Украины считают, что убийцей является Павел Паршов. Его вина не доказана.

Максакова добавила, что сейчас находится под усиленной охраной и передвигается на бронированной машине.