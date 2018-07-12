Суд Германии одобрил выдачу Пучдемона Испании

В настоящее время бывший глава каталонского правительства находится в ФРГ под подпиской о невыезде.

Германия. Суд германской земли Шлезвиг-Гольштейн разрешил выдать бывшего главу каталонского правительства (Женералитата) Карлеса Пучдемона Испании. Для этого испанским властям осталось получить согласие немецкой прокуратуры, пишет «Интерфакс».

Пока Пучдемон находится в ФРГ под подпиской о невыезде.

Бывший глава правительства бежал из своей страны в конце октября 2017 года. Власти Германии задержали Пучдемона после выдачи Испанией ордера на его арест. Карлеса обвиняют в участии в «сепаратистском процессе» и подстрекательстве к бунту.

