США успешно провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Невооруженная головная часть ракеты пролетела 6,7 тыс. км и упала на американском полигоне в районе Маршалловых островов в Тихом океане.

Калифорния. США. Военно-воздушные силы (ВВС) США провели очередной успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск выполнили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, сообщает «Интерфакс».

Невооруженная головная часть ракеты пролетела 6,7 тыс. км и упала на американском полигоне в районе Маршалловых островов в Тихом океане.

«Программа испытательных пусков МБР демонстрирует боеготовность Minuteman III и подтверждает способность США располагать сильными и надежными силами ядерного сдерживания в качестве ключевого элемента обеспечения американской национальной безопасности и безопасности союзников и партнеров Соединенных Штатов», - указано в сообщении Командования глобальных ударов.

Minuteman III находится на вооружении американских ВВС с 1970 года. Это единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования на вооружении США. В распоряжении США находится 450 ракетам Minuteman III, на которых установлено 550 ядерных боеголовок. Предполагается, что ракета останется на вооружении ВВС США до 2020 года.

Предыдущие испытания состоялись 26 апреля.