  • $ 56.95 ↓
  • € 62.15 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      США успешно провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты

      15:53, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      15:53, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      148
      0
      #военные испытания\n#США\n#ракеты\n#ВВС
      Фото: twitter.com/newizvestia
      148
      0

      Невооруженная головная часть ракеты пролетела 6,7 тыс. км и упала на американском полигоне в районе Маршалловых островов в Тихом океане.

      Калифорния. США. Военно-воздушные силы (ВВС) США провели очередной успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск выполнили с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, сообщает «Интерфакс».

      Невооруженная головная часть ракеты пролетела 6,7 тыс. км и упала на американском полигоне в районе Маршалловых островов в Тихом океане.

      «Программа испытательных пусков МБР демонстрирует боеготовность Minuteman III и подтверждает способность США располагать сильными и надежными силами ядерного сдерживания в качестве ключевого элемента обеспечения американской национальной безопасности и безопасности союзников и партнеров Соединенных Штатов», - указано в сообщении Командования глобальных ударов.

      Minuteman III находится на вооружении американских ВВС с 1970 года. Это единственная  межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования на вооружении США. В распоряжении США находится 450 ракетам Minuteman III, на которых установлено 550 ядерных боеголовок. Предполагается, что ракета останется на вооружении ВВС США до 2020 года.

      Предыдущие испытания состоялись 26 апреля.

      15:53, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      148
      0
      #военные испытания\n#США\n#ракеты\n#ВВС
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа