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      США испытают межконтинентальную баллистическую ракету

      12:47, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:47, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      109
      0
      #военные испытания\n#США\n#ракеты\n#ВВС
      Фото: twitter.com/zloy_odessit
      109
      0

      Запуск запланирован на среду, 26 апреля.

      США. Военно-воздушные силы США проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск состоится с базы Ванденберг в Калифорнии в среду, 26 апреля, сообщает телеканал Russia Today.

      В Командовании глобальных ударов ВВС США отметили, что испытания хотели провести еще год назад, и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

      Полковник Джон Мосс заявил: «Этот пуск Minuteman III необходим для проверки статуса наших ядерных сил, а также для демонстрации ядерных возможностей». Он также добавил, что последнее испытание баллистической ракеты было в феврале.

      Minuteman III – единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования в США.

      12:47, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      109
      0
      #военные испытания\n#США\n#ракеты\n#ВВС
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