США испытают межконтинентальную баллистическую ракету

Запуск запланирован на среду, 26 апреля.

США. Военно-воздушные силы США проведут испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск состоится с базы Ванденберг в Калифорнии в среду, 26 апреля, сообщает телеканал Russia Today.

В Командовании глобальных ударов ВВС США отметили, что испытания хотели провести еще год назад, и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

Полковник Джон Мосс заявил: «Этот пуск Minuteman III необходим для проверки статуса наших ядерных сил, а также для демонстрации ядерных возможностей». Он также добавил, что последнее испытание баллистической ракеты было в феврале.

Minuteman III – единственная межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования в США.