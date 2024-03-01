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Симоньян раскрыла переговоры командования Бундесвера о ракетной атаке на Крымский мост

16:23, 01 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Симоньян раскрыла переговоры командования Бундесвера о ракетной атаке на Крымский мост
16:23, 01 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
101
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#Украина\n#Германия\n#Россия\n#Крымский мост\n#военные\n#переговоры\n#оружие\n#ракеты\n#спецслужбы\n#утечка информации\n#журналисты\n#СМИ\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/krymsky.bridge
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По словам главреда RT, материал она получила от представителей российских спецслужб.

Москва. Высокопоставленные немецкие военные обсуждали возможность удара оружием Бундесвера по Крымскому мосту. Расшифровку переговоров опубликовала главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, передает RT.

По словам журналистки, аудиозаписью с ней поделились представители российских спецслужб. Участники переговоров рассматривали возможность использования ракет Taurus. Возможность передачи их Киеву обсуждалась в Берлине, но решение пока не принято. Дальность полета ракет составляет 500 км.

Во время беседы военных было отмечено, что из-за большой ширины моста для его эффективного поражения не хватит ни 10, ни даже 20 «Таурусов». При этом запускать ракеты предполагалось с истребителей Dassault Rafale. Участники переговоров признали, что поставки Taurus не изменят ход военных действий на Украине.

Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал вынести вопрос о планах Бундесвера нанести удар по Крымскому мосту на ближайшее заседание российского парламента.

UPD: позднее Симоньян уточнила, что в беседе участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Бундесвера Грефе, инспектор BBC Бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования Бундесвера Фенске и Фроштедте. При этом один из офицеров рассказал о планах поехать на Украину для координации ударов по российской территории. Также участники разговора говорили об участии в подобной координации британских военных.

16:23, 01 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
101
0
#Украина\n#Германия\n#Россия\n#Крымский мост\n#военные\n#переговоры\n#оружие\n#ракеты\n#спецслужбы\n#утечка информации\n#журналисты\n#СМИ\n#спецоперация\n#СВО