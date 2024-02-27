О создании коалиции по передаче бомб и ракет Киеву объявил президент Франции

Париж. Франция. Украина получит вооружения среднего и дальнего действия. Для этого будет создана специальная коалиция союзников Киева, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции в Париже 26 февраля, пишут «Известия».

Данную коалицию французский лидер назвал девятой по счету: предыдущие восемь, по его словам, обеспечили ВСУ системами ПВО, артиллерией и боеприпасами. Макрон пообещал поставить Киеву все запасы стран-союзниц до конца, и привлечь к данному процессу арсеналы третьих государств.

Также он сообщил, что на конференции обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на помощь Украине. Однако согласия всех сторон по этому вопросу достичь не удалось.

«Но с течением времени ничего исключать нельзя», — заявил Макрон.

Отмечается, что 25 февраля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин похвастался, что ВСУ уже имеют ракеты собственного производства дальностью 700 км.

О возможности передачи Киеву современных ракетных технологий заявил 26 февраля также президент Польши Анджей Дуда.