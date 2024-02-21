Певца Дениса Майданова заочно приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы

Москва. 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества – такой приговор вынес суд на Украине российскому певцу, музыканту и депутату Госдумы Денису Майданову. Как передает телеканал «360 градусов», причиной послужила написанная им совместно с политиком Дмитрием Рогозиным песня «Сарматушка».

По словам автора, произведение воспевает Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Рогозин написал куплеты, Майданов – припев и музыку. Впервые песня прозвучала в День РВСН 17 декабря 2022 года.

«Во-первых, хотелось поддержать наши РВСН, во-вторых — сказать идиотам на той стороне, что лишний раз с Россией с позиции силы разговаривать бесполезно», – рассказал музыкант об истории написания песни.

Напомним, «Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.