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Певца Дениса Майданова заочно приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы

17:59, 21 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Певца Дениса Майданова заочно приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы
17:59, 21 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
136
0
#Россия\n#Украина\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#творчество\n#ракеты\n#Дмитрий Рогозин\n#суд\n#конфискация\n#политика\n#музыканты
Фото: pxhere.com
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Причиной послужила написанная им песня «Сарматушка».

Москва. 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества – такой приговор вынес суд на Украине российскому певцу, музыканту и депутату Госдумы Денису Майданову. Как передает телеканал «360 градусов», причиной послужила написанная им совместно с политиком Дмитрием Рогозиным песня «Сарматушка».

По словам автора, произведение воспевает Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Рогозин написал куплеты, Майданов – припев и музыку. Впервые песня прозвучала в День РВСН 17 декабря 2022 года.

«Во-первых, хотелось поддержать наши РВСН, во-вторых — сказать идиотам на той стороне, что лишний раз с Россией с позиции силы разговаривать бесполезно», – рассказал музыкант об истории написания песни. 

Напомним, «Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

17:59, 21 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
136
0
#Россия\n#Украина\n#культура\n#музыка\n#эстрада\n#творчество\n#ракеты\n#Дмитрий Рогозин\n#суд\n#конфискация\n#политика\n#музыканты