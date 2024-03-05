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Российский космонавт Гребенкин прилетел на МКС на американском корабле

13:59, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российский космонавт Гребенкин прилетел на МКС на американском корабле
13:59, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#США\n#Россия\n#МКС\n#Роскосмос\n#полет\n#ракеты\n#NASA\n#сотрудничество\n#космос
Фото: pxhere.com
28
0

На борту Crew Dragon находятся также астронавты NASA Барратт, Доминик и Эппс.

Вашингтон. США. Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Одним из членов его экипажа является российский космонавт Александр Гребенкин, передает «Рен ТВ».

Сообщается, что стыковка прошла в автоматическом режиме 5 марта в 10:28 МСК. Корабль отправился в полет утром 4 марта с площадки в штате Флорида. Старт неоднократно откладывался в связи с неблагоприятной погодой.

Помимо россиянина на борту Crew Dragon находятся астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

Александр Гребенкин – четвертый российский космонавт, участвующий в программе перекрестных полетов РФ и США. Для него это первый космический полет.

13:59, 05 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#США\n#Россия\n#МКС\n#Роскосмос\n#полет\n#ракеты\n#NASA\n#сотрудничество\n#космос