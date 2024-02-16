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Лавров: ЕС готовится передать Украине оружие для ударов по «сердцу России»

13:43, 16 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Лавров: ЕС готовится передать Украине оружие для ударов по «сердцу России»
13:43, 16 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
162
0
#Украина\n#Россия\n#Запад\n#Евросоюз\n#оружие\n#ракеты\n#дипломатия\n#МИД РФ\n#Сергей Лавров\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
162
0

Цель Запада – вызвать панику и протесты, пояснил министр.

Москва. В составленных Евросоюзом рекомендациях для Украины содержится пункт о передаче дальнобойного оружия. Оно должно нанести удары по «сердцу России», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Заявление министра иностранных дел прозвучало на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

Лавров отметил, что в Европе осознали, что одержать победу над Россией в прямых боях Украине не удастся. В связи с этим европейские лидеры решили снабдить ВСУ еще более дальнобойными, чем сейчас, вооружениями. На Западе рассчитывают, что ими будут нанесены удары по центральным регионам России, за счет чего удастся посеять панику среди жителей, подорвать их доверие к власти, пояснил глава МИД.

13:43, 16 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
162
0
#Украина\n#Россия\n#Запад\n#Евросоюз\n#оружие\n#ракеты\n#дипломатия\n#МИД РФ\n#Сергей Лавров\n#СВО\n#спецоперация