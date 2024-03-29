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Жителей Свердловской области предупредили о падении обломков ракеты

13:08, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Жителей Свердловской области предупредили о падении обломков ракеты
13:08, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
486
0
#Свердловская область\n#Урал\n#космос\n#опасность\n#ракеты\n#предупреждение
Фото: vk.com/roscosmos
486
0

Остатки отработавших ступеней рухнут в окрестностях Карпинска.

Карпинск. Свердловская область. Обломки ракеты-носителя «Союз-2-1б» могут упасть в окрестностях Карпинска Свердловской области. Об опасности предупредила жителей пресс-служба городской администрации, пишет «Интерфакс».

Ракету запустят с космодрома Байконур 31 марта. Ее обломки могут рухнуть на территории, ограниченной следующими точками: 20 км севернее поселка Кытлым, 10-12 км северо-западнее поселка Каквинские печи, 17 км западнее поселка Сосновка, 4-5 км южнее заповедника «Денежкин камень» и 2-3 км севернее Конжаковского горного массива. 

Опасность грозит рыбакам, охотникам и туристам, оказавшимся в указанной зоне после запуска космического корабля. Находиться там запрещено с 29 марта 2024 года по 1 апреля 2024 года.

Также в пресс-службе Карпинска предупредили, что попадание ступеней ракеты-носителя в нижние слои атмосферы может сопровождаться сильным грохотом и свечением в воздухе.

13:08, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
486
0
#Свердловская область\n#Урал\n#космос\n#опасность\n#ракеты\n#предупреждение