Харьков. Украина. 13 имен французов – наемников ВСУ выяснили волонтеры из организации SOS Donbass. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Как уточнила руководитель SOS Donbass Анна Новикова, это лишь часть иностранцев, ликвидированных 17 января в результате ракетного удара по одному из зданий в Харькове.

В списке фигурируют Шарль Бертен Руссель (Charles Bertin Roussel), Альбер Эмерик (Albert Aymeric), Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal), Жан-Пьер Бонно Крис Эре (Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid), Томас Жереми Натан Гурье (Thomas Jeremy Nathan Gourier), Валентен Дюпуа Мель (Valentin Dupoy Mel) и Марис Андре Дюбуа Клеман (Maris Andre Dubois Clement). Также в перечне указаны имена Жиля Бернара Сильвена (Gilles Bernard Sylvain), Алексиса Дриона (Alexis Drion), Жака-Пьера Габриэля Эврара Филиппа (Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe) и Беранже Гийома Алена Мино (Berenger Guillaume Alain Minaud).

Самый младший из погибших французов – Марселлен Демон (Marcellin Demon) 2002 года рождения, самый старший — Сабастьен Клод Реми Бенар (Sabastienne Claude Remy Benard) 1974 года рождения.

При ударе по пункту временной дислокации наемников 17 января в Харькове погибли более 60 человек, пострадали около 20, сообщили ранее в Минобороны РФ. В Париже отрицают наличие среди них своих граждан. В связи с этим 19 января в российский МИД вызывали посла Франции в нашей стране Пьера Леви.