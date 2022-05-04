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Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

10:25, 04 мая, 2022
Екатерина Сентемова
Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
10:25, 04 мая, 2022
Екатерина Сентемова
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0
#КНДР\n#ракеты\n#море\n#военные
Фото: twenty20.com
112
0

В связи с этим военные из Южной Кореи отслеживают все перемещения и готовы к любому развитию событий.  

Пхеньян. КНДР. В среду Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Ренхап». 

Южнокорейские военные рассказали, что отслеживают связанные с этим перемещения и находятся в состоянии готовности.

Также объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи обнаружил, что ракету запустили из района Сунан в Пхеньяне в 12:03 по местному времени и в 06:03 по Московскому времени.

Это была 14 ракета, которую выпустила Северная Корея в 2022 году.

10:25, 04 мая, 2022
Екатерина Сентемова
112
0
#КНДР\n#ракеты\n#море\n#военные