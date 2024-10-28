Российские военные выбили ВСУ из Цукурино в ДНР

Цукурино. ДНР. Под контроль Вооруженных сил России перешел поселок Цукурино в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны РФ.

В боях за взятие Цукурино отличились бойцы подразделений группировки войск «Центр».

Как поясняет издание, овладение Цукурино способствует дальнейшему охвату с юга города Селидово, за который сейчас идут серьезные бои.

Напомним, 26 октября российские военные освободили поселок Александрополь, а 27 октября под натиском наших бойцов пало село Измайловка. Последняя находится поблизости от Горняка, украинский гарнизон которого может в ближайшее время попасть в окружение.