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Российские военные выбили ВСУ из Цукурино в ДНР

13:57, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные выбили ВСУ из Цукурино в ДНР
13:57, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Источник фото: pxhere.com
52
0

Поселок находится неподалеку от города Селидово, за который идут бои.

Цукурино. ДНР. Под контроль Вооруженных сил России перешел поселок Цукурино в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны РФ.

В боях за взятие Цукурино отличились бойцы подразделений группировки войск «Центр».

Как поясняет издание, овладение Цукурино способствует дальнейшему охвату с юга города Селидово, за который сейчас идут серьезные бои.

Напомним, 26 октября российские военные освободили поселок Александрополь, а 27 октября под натиском наших бойцов пало село Измайловка. Последняя находится поблизости от Горняка, украинский гарнизон которого может в ближайшее время попасть в окружение.

13:57, 28 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО