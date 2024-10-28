Российские военные выбили ВСУ из Цукурино в ДНР

Поселок находится неподалеку от города Селидово, за который идут бои.
Цукурино. ДНР. Под контроль Вооруженных сил России перешел поселок Цукурино в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны РФ.
В боях за взятие Цукурино отличились бойцы подразделений группировки войск «Центр».
Как поясняет издание, овладение Цукурино способствует дальнейшему охвату с юга города Селидово, за который сейчас идут серьезные бои.
Напомним, 26 октября российские военные освободили поселок Александрополь, а 27 октября под натиском наших бойцов пало село Измайловка. Последняя находится поблизости от Горняка, украинский гарнизон которого может в ближайшее время попасть в окружение.