Кадыров сообщил о гибели 9 украинских военных в атакованном здании Генштаба ВСУ

Грозный. Чечня. При ударе ВС РФ по зданию Генштаба ВСУ в Киеве было ликвидировано украинских 9 военных и ранено 17. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет Лента.ру.

Он назвал это ответом на удар по Российскому университету спецназа имени Владимира Путина в чеченском Гудермесе. По словам Кадырова, здание Генштаба в Киеве подверглось атакам беспилотников «Герань» в 4:00 и 5:30 утра 30 октября. Целью был украинский центр управления беспилотными системами Генштаба. Именно оттуда контролировался полет дрона, взорвавшегося 29 октября в Гудермесе, заявил глава Чечни.

Информация о потерях ВСУ получена в результате перехвата радиопереговоров противника, добавил Кадыров.

В Киеве факт атаки на Генштаб ВСУ признали. В сети появились снимки последствий удара.