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Кадыров сообщил о гибели 9 украинских военных в атакованном здании Генштаба ВСУ

09:56, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Кадыров сообщил о гибели 9 украинских военных в атакованном здании Генштаба ВСУ
09:56, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
122
0
#Украина\n#Киев\n#Россия\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#беспилотники\n#дроны\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Источник фото: vk.com/ramzan
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Он назвал это ответом на удар по университету спецназа в Чечне.

Грозный. Чечня. При ударе ВС РФ по зданию Генштаба ВСУ в Киеве было ликвидировано украинских 9 военных и ранено 17. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет Лента.ру.

Он назвал это ответом на удар по Российскому университету спецназа имени Владимира Путина в чеченском Гудермесе. По словам Кадырова, здание Генштаба в Киеве подверглось атакам беспилотников «Герань» в 4:00 и 5:30 утра 30 октября. Целью был украинский центр управления беспилотными системами Генштаба. Именно оттуда контролировался полет дрона, взорвавшегося 29 октября в Гудермесе, заявил глава Чечни.

Информация о потерях ВСУ получена в результате перехвата радиопереговоров противника, добавил Кадыров. 

В Киеве факт атаки на Генштаб ВСУ признали. В сети появились снимки последствий удара. 

09:56, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
122
0
#Украина\n#Киев\n#Россия\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#беспилотники\n#дроны\n#военные\n#СВО\n#спецоперация