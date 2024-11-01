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Стало известно об освобождении еще трех населенных пунктов в ДНР

14:41, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Стало известно об освобождении еще трех населенных пунктов в ДНР
14:41, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
124
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#ДНР\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Источник фото: скриншот видео с vk.com/mil
124
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Российские военные взяли под контроль Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.

Леонидовка. ДНР. Еще три населенных пункта освободили российские военные в Донецкой Народной Неспублике. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны России, под натиском наших бойцов силы ВСУ покинули Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.

В частности, в Леонидовку вошли солдаты группировки войск «Центр». Новоукраинку и Шахтерское освободили отряды группировки «Восток».

Всего за неделю в ходе спецоперации российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов. В частности, 31 октября украинские военные были выбиты из Ясной Поляны в ДНР

14:41, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
124
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#ДНР\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация