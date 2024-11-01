Леонидовка. ДНР. Еще три населенных пункта освободили российские военные в Донецкой Народной Неспублике. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны России, под натиском наших бойцов силы ВСУ покинули Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.

В частности, в Леонидовку вошли солдаты группировки войск «Центр». Новоукраинку и Шахтерское освободили отряды группировки «Восток».

Всего за неделю в ходе спецоперации российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов. В частности, 31 октября украинские военные были выбиты из Ясной Поляны в ДНР.