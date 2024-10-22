Золотой запас движения «Хезболла» нашли израильские военные

Бейрут. Ливан. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили, что знают, где шиитское движение «Хезболла» хранит свои деньги и золото. Речь идет о более чем 500 млн долларов США наличными и золотом, пишет «Российская газета» со ссылкой на Times of Israel.

Сообщается, что средства якобы находятся в бункере под больницей «Ас-Сахель» в Дахии – предместье Бейрута. В доказательство представитель ЦАХАЛ продемонстрировал трехмерный анимационный ролик, на котором схематически показано расположение бункера под зданием медучреждения. Хранилище принадлежало убитому лидеру группировки Хасану Насралле. Также было заявлено, что самолеты и другие средства наблюдения держат этот объект под контролем.

Напомним, возглавлявший шиитское движение Хасан Насралла был ликвидирован израильскими военными 27 сентября в Бейруте.

С 1 октября ЦАХАЛ проводит наземную операцию против сил «Хезболлы» на юге Ливана. В результате погибли уже более 2 тыс. человек, свыше 1 млн жителей покинули свои дома.

«Хезболла» в ответ наносит ракетные удару по северной части Израиля.