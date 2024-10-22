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Золотой запас движения «Хезболла» нашли израильские военные

17:32, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Золотой запас движения «Хезболла» нашли израильские военные
17:32, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Ливан\n#Израиль\n#разведка\n#террористы\n#военные\n#золото\n#деньги\n#конфликт
Источник фото: pxhere.com
59
0

По данным ЦАХАЛ, там хранится ценностей на полмиллиарда долларов.

Бейрут. Ливан. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили, что знают, где шиитское движение «Хезболла» хранит свои деньги и золото. Речь идет о более чем 500 млн долларов США наличными и золотом, пишет «Российская газета» со ссылкой на Times of Israel.

Сообщается, что средства якобы находятся в бункере под больницей «Ас-Сахель» в Дахии – предместье Бейрута. В доказательство представитель ЦАХАЛ продемонстрировал трехмерный анимационный ролик, на котором схематически показано расположение бункера под зданием медучреждения. Хранилище принадлежало убитому лидеру группировки Хасану Насралле. Также было заявлено, что самолеты и другие средства наблюдения держат этот объект под контролем.

Напомним, возглавлявший шиитское движение Хасан Насралла был ликвидирован израильскими военными 27 сентября в Бейруте.

С 1 октября ЦАХАЛ проводит наземную операцию против сил «Хезболлы» на юге Ливана. В результате погибли уже более 2 тыс. человек, свыше 1 млн жителей покинули свои дома.

«Хезболла» в ответ наносит ракетные удару по северной части Израиля.

17:32, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
59
0
#Ливан\n#Израиль\n#разведка\n#террористы\n#военные\n#золото\n#деньги\n#конфликт