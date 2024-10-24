Движение ХАМАС пообещало освободить пленных россиян в первую очередь

Газа. Сектор Газа. Находящиеся в плену у ХАМАС россияне будут освобождены в приоритетном порядке. Об этом заявил замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости.

Он уточнил, что они войдут в число первых освобожденных в случае заключения сделки по обмену с Израилем. Также Муса Абу Марзук заявил, что ранее движение ХАМАС без каких-либо условий освободило двоих мирных граждан России, захваченных во время конфликта. Оставшиеся в плену являются офицерами Армии обороны Израиля. Деятель ХАМАС пояснил, что 23 октября говорил на эту тему с заместителем главы МИД России Михаилом Богдановым.

Также Муса Абу Марзук уточнил имена остающихся в плену россиян. Один из них —Александр Труфанов, имеющий также израильское гражданство. Второй заложник — Максим Харкин, до отъезда в Израиль живший на Украине. Гражданство нашей страны ему оформили родственники. Они надеются, что это будет способствовать его скорейшему освобождению. Оба упомянутых пленных являются военнослужащими, уточнил замглавы политбюро ХАМАС.

Издание добавило, что известно и о других россиянах, оказавшихся в плену у ХАМАС. Это, в частности, Александр Лобанов, которого нашли мертвым в конце августа в подземном тоннеле на юге сектора Газа. Кроме того, в июне в результате операции израильских военных был освобожден россиянин Андрей Козлов.

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября 2023 года, когда боевики движения ХАМАС похитили и увезли в сектор Газа 253 израильтянина (включая граждан с российским паспортом). В начале сентября в плену оставался 101 человек, 35 считались погибшими.