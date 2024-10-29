Через 142 года ВМС США извинились за разорение индейской деревни на Аляске

Ангун. США. Американские военные принесли официальные извинения потомкам жителей деревни Ангун на юго-востоке Аляски. 142 года назад это индейское поселение подверглось атаке морской пехоты США, пишет «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел в октябре 1882 года. На берег, возле которого находилась деревня племени тлинкитов, высадился десант. Военные сожгли дома, каноэ и запасы еды аборигенов. Индейцы оказались в тяжелейшей ситуации, многие умерли или покончили с собой от голода.

142 года спустя ВМС США устроили церемонию памяти жертв той атаки. Извинения принес командующий северо-западным регионом Военно-морских сил контр-адмирал Марк Сукато.

Агенство напомнило, что в 1973 году потомкам жителей Ангуна выплатили компенсации в размере 90 тыс. долларов. Однако извинений тогда не прозвучало.