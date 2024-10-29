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Через 142 года ВМС США извинились за разорение индейской деревни на Аляске

11:52, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Через 142 года ВМС США извинились за разорение индейской деревни на Аляске
11:52, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#США\n#Аляска\n#военные\n#флот\n#нападение\n#извинения\n#индейцы
Источник фото: pxhere.com
44
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Из-за уничтожения запасов еды многие ее жители умерли голодной смертью.

Ангун. США. Американские военные принесли официальные извинения потомкам жителей деревни Ангун на юго-востоке Аляски. 142 года назад это индейское поселение подверглось атаке морской пехоты США, пишет «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел в октябре 1882 года. На берег, возле которого находилась деревня племени тлинкитов, высадился десант. Военные сожгли дома, каноэ и запасы еды аборигенов. Индейцы оказались в тяжелейшей ситуации, многие умерли или покончили с собой от голода.

142 года спустя ВМС США устроили церемонию памяти жертв той атаки. Извинения принес командующий северо-западным регионом Военно-морских сил контр-адмирал Марк Сукато.

Агенство напомнило, что в 1973 году потомкам жителей Ангуна выплатили компенсации в размере 90 тыс. долларов. Однако извинений тогда не прозвучало.

11:52, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
44
0
#США\n#Аляска\n#военные\n#флот\n#нападение\n#извинения\n#индейцы