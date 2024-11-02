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Под натиском российских военных ВСУ оставили Кураховку и Першотравневое

15:59, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Под натиском российских военных ВСУ оставили Кураховку и Першотравневое
15:59, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Харьков\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Источник фото: ИА «Сусанин»
42
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Первое село находится в ДНР, второе – на Харьковщине.

Кураховка. ДНР. Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области освободили российские военные. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу Минобороны. 

Отмечается, что Кураховку заняли подразделения группировок войск «Центр», в Першотравневое вошли бойцы группировки «Запад». 

Кураховка находится в 12 километрах к северо-западу от Марьинки. Отсюда украинская артиллерия обстреливала Петровский район Донецка. Опираясь на этот поселок, можно развивать наступление на расположенный чуть юго-западнее город Курахово. 

Село Першотравневое находится примерно в 40 км от Купянска Харьковской области.

Напомним, 1 ноября Минобороны России сообщило об освобождении сел Новоукраинка, Шахтерское и Леонидовка в ДНР.

15:59, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Харьков\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация