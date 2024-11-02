Под натиском российских военных ВСУ оставили Кураховку и Першотравневое

Кураховка. ДНР. Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области освободили российские военные. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что Кураховку заняли подразделения группировок войск «Центр», в Першотравневое вошли бойцы группировки «Запад».

Кураховка находится в 12 километрах к северо-западу от Марьинки. Отсюда украинская артиллерия обстреливала Петровский район Донецка. Опираясь на этот поселок, можно развивать наступление на расположенный чуть юго-западнее город Курахово.

Село Першотравневое находится примерно в 40 км от Купянска Харьковской области.

Напомним, 1 ноября Минобороны России сообщило об освобождении сел Новоукраинка, Шахтерское и Леонидовка в ДНР.