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Еще два населенных пункта освободили российские военные в ДНР

14:13, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Еще два населенных пункта освободили российские военные в ДНР
14:13, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Источник фото: vk.com/mil
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Противник выбит из Антоновки и Максимовки.

Антоновка. ДНР. В Донецкой Народной Республике российская армия взяла под контроль населенные пункты Антоновка и Максимовка. Как пишет «Российская газета», об этом сообщили в Минобороны России.

В боях за указанные села отличились бойцы подразделений группировок войск «Юг» и «Восток».

3 ноября в ДНР был освобожден населенный пункт Вишневое. Успех на этом участке содействует окружению города Красноармейска (Покровска) в ДНР, остающегося под контролем ВСУ.

Днем ранее противник был выбит из Кураховки в ДНР и Першотравневого на Харьковщине.

14:13, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО