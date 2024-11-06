Еще два населенных пункта освободили российские военные в ДНР

Антоновка. ДНР. В Донецкой Народной Республике российская армия взяла под контроль населенные пункты Антоновка и Максимовка. Как пишет «Российская газета», об этом сообщили в Минобороны России.

В боях за указанные села отличились бойцы подразделений группировок войск «Юг» и «Восток».

3 ноября в ДНР был освобожден населенный пункт Вишневое. Успех на этом участке содействует окружению города Красноармейска (Покровска) в ДНР, остающегося под контролем ВСУ.

Днем ранее противник был выбит из Кураховки в ДНР и Першотравневого на Харьковщине.