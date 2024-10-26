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В Минобороны России сообщили об удачном штурме Александрополя в ДНР

17:25, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Минобороны России сообщили об удачном штурме Александрополя в ДНР
17:25, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Источник фото: vk.com/mil
33
0

Поселок расположен неподалеку от Кураховки и Горняка.

Александрополь. ДНР. Российские военные освободили Александрополь в Донецкой Народной Республике. В боях за поселок отличились солдаты группировки войск «Юг», информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Как пишет «Российская газета», по соседству с Александрополем расположены Кураховка и Горняк, где ВСУ рискуют попасть в окружение. Кроме того, неподалеку находится освобожденная нашими войсками 17 октября Максимильяновка.

Напомним, 23 октября российские военные взяли под контроль Серебрянку и Николаевку в ДНР.  

17:25, 26 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#военные\n#ДНР\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО