Александрополь. ДНР. Российские военные освободили Александрополь в Донецкой Народной Республике. В боях за поселок отличились солдаты группировки войск «Юг», информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Как пишет «Российская газета», по соседству с Александрополем расположены Кураховка и Горняк, где ВСУ рискуют попасть в окружение. Кроме того, неподалеку находится освобожденная нашими войсками 17 октября Максимильяновка.

Напомним, 23 октября российские военные взяли под контроль Серебрянку и Николаевку в ДНР.