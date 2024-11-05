Новый Путь. Курская область. Участок госграницы восстановили российские военнослужащие возле населенного пункта Новый Путь в Глушковском районе Курской области. Там установлен минный шлагбаум, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом был перекрыт один из маршрутов, по которому украинские боевики осуществили несколько прорывов на российскую территорию, рассказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что на линию госграницы в Курской области вышли тульские разведчики-десантники.

До прорыва ВСУ в Курскую область здесь находилась сеть заграждений. Украинские террористы разрушили ее с использованием зарубежной техники.

Напомним, украинские националисты вторглись в Курскую область 6 августа. Им удалось продвинуться вглубь российской территории примерно на 12 километров на участке шириной 40 километров.