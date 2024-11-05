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Российские военные восстановили госграницу на одном из участков в Курской области

09:56, 05 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные восстановили госграницу на одном из участков в Курской области
09:56, 05 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
168
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#граница\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Источник фото: pxhere.com
168
0

Ранее по нему периодически прорывались соединения ВСУ.

Новый Путь. Курская область. Участок госграницы восстановили российские военнослужащие  возле населенного пункта Новый Путь в Глушковском районе Курской области. Там установлен минный шлагбаум, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом был перекрыт один из маршрутов, по которому украинские боевики осуществили несколько прорывов на российскую территорию, рассказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что на линию госграницы в Курской области вышли тульские разведчики-десантники.

До прорыва ВСУ в Курскую область здесь находилась сеть заграждений. Украинские террористы разрушили ее с использованием зарубежной техники.

Напомним, украинские националисты вторглись в Курскую область 6 августа. Им удалось продвинуться вглубь российской территории примерно на 12 километров на участке шириной 40 километров.

09:56, 05 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
168
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#граница\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО