Стало известно об освобождении 4 населенных пунктов в Курской области

Матвеевка. Курская область. Украинские военные выбиты из населенных пунктов Ветрено, Матвеевка, Жебловка и Дуровка Курской области. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Также издание сообщает о боях в районе деревни Кругленькое. Кроме того, по данным телеграм-канала, российские военные блокировали более 1,8 тыс. солдат ВСУ в Суджанском и в Кореневском районах Курской области. Отметим, Минобороны России данную информацию пока не подтверждает.

Напомним, 18 октября сообщалось о бегстве с позиций около 300 попавших в полукольцо украинских военных в районе Толстого Луга Курской области, в сеть были выложены кадры с беспорядочно отступающим противником.