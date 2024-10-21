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Стало известно об освобождении 4 населенных пунктов в Курской области

16:56, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Стало известно об освобождении 4 населенных пунктов в Курской области
16:56, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
95
0
#Украина\n#Россия\n#граница\n#Курская область\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Источник фото: vk.com/mil
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По данным СМИ, украинских боевиков выбили из Ветрено, Матвеевки, Жебловки и Дуровки.

Матвеевка. Курская область. Украинские военные выбиты из населенных пунктов Ветрено, Матвеевка, Жебловка и Дуровка Курской области. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Также издание сообщает о боях в районе деревни Кругленькое. Кроме того, по данным телеграм-канала, российские военные блокировали более 1,8 тыс. солдат ВСУ в Суджанском и в Кореневском районах Курской области. Отметим, Минобороны России данную информацию пока не подтверждает.

Напомним, 18 октября сообщалось о бегстве с позиций около 300 попавших в полукольцо украинских военных в районе Толстого Луга Курской области, в сеть были выложены кадры с беспорядочно отступающим противником.

16:56, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
95
0
#Украина\n#Россия\n#граница\n#Курская область\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО