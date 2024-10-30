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В Харьковской области освобождена Кругляковка

14:26, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Харьковской области освобождена Кругляковка
14:26, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
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#Украина\n#Россия\n#Харьков\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Источник фото: vk.com/mil
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Село находится на берегу реки Оскол к югу от Купянска-Узлового.

Кругляковка. Харьковская область. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кругляковка Харьковской области. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Сообщается, что ВСУ покинули село под натиском подразделений группировки войск «Запад». Также на Харьковщине наши бойцы нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Петропавловки и Берестового.

Круглякова находится на берегу реки Оскол к югу от Купянска-Узлового. Через нее проходит автомобильная трасса, ведущая через Оскол к населенному пункту Сеньково, уточняет издание.

Напомним, 29 октября российские военные освободили в ДНР сразу 4 населенных пункта, включая города Селидово и Горняк.

14:26, 30 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Украина\n#Россия\n#Харьков\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО