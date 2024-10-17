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Власти Дании оплатили установку протеза ноги нигерийскому пирату

10:56, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Власти Дании оплатили установку протеза ноги нигерийскому пирату
10:56, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
40
0
#Дания\n#Нигерия\n#море\n#нападение\n#военные\n#медицина\n#соцполитика\n#мигранты\n#инвалиды\n#протезы\n#пираты
Источник фото: pxhere.com
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Конечности он лишился в бою с датским военным судном.

Копенгаген. Дания. Потерявший ногу в бою с датскими военными нигерийский пират получил вид на жительство и бесплатное лечение в Дании. За счет бюджета ему установят протез, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Telegraph.

3 года назад нигериец по имени Лакки Фрэнсис был ранен во время обстрела пиратской лодки с датского военного судна в Гвинейском заливе. Из его экипажа выжили 4 человека, остальные погибли. Взятому в плен тяжелораненому преступнику оказали помощь, а затем отправили на лечение в Данию. 

После ампутации ноги и лечения Лакки Фрэнсис остался в Европе. Он благополучно избежал тюрьмы, получил убежище и вид на жительство. Также ему оплатили услуги по протезированию и курсы изучения датского языка. Кроме того, власти обещают найти ему работу, посильную для инвалида. 

Таким образом, бывший пират получил от бывших врагов все возможные блага и преференции, отмечает издание.

10:56, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
40
0
#Дания\n#Нигерия\n#море\n#нападение\n#военные\n#медицина\n#соцполитика\n#мигранты\n#инвалиды\n#протезы\n#пираты