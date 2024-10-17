В Израиле заявили о ликвидацию лидера ХАМАС

Газа. Сектор Газа. Глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар уничтожен в секторе Газа. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Kan.

Информацию подтвердил источник в израильской системе безопасности. Ранее о возможной гибели лидера ХАМАС сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Обстоятельства уничтожения Синвара не приводятся.

Напомним, в октябре 2023 года боевики движения ХАМАС атаковали границу между сектором Газа и Израилем, захватив десятки заложников и уничтожив много военных. С этого момента началось обострение палестинско-израильского конфликта, приведшее к операции ЦАХАЛ в секторе Газа и атаках по территории Ливана, где базируются боевики другой антиизраильской группировки «Хезболла». Лидер последней, Хасан Насрулла, был уничтожен 28 сентября при авиаударе по Бейруту. Новым руководителем «Хезболлы» стал двоюродный брат покойного Хашем Сафиеддин.