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В Израиле заявили о ликвидацию лидера ХАМАС

17:58, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Израиле заявили о ликвидацию лидера ХАМАС
17:58, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#военные\n#боевики\n#террористы\n#операция\n#обстрел\n#ракеты\n#сектор Газа
Источник фото: pxhere.com
42
0

Яхья Синвар был убит в Газе.

Газа. Сектор Газа. Глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар уничтожен в секторе Газа. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Kan.

Информацию подтвердил источник в израильской системе безопасности. Ранее о возможной гибели лидера ХАМАС сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Обстоятельства уничтожения Синвара не приводятся.

Напомним, в октябре 2023 года боевики движения ХАМАС атаковали границу между сектором Газа и Израилем, захватив десятки заложников и уничтожив много военных. С этого момента началось обострение палестинско-израильского конфликта, приведшее к операции ЦАХАЛ в секторе Газа и атаках по территории Ливана, где базируются боевики другой антиизраильской группировки «Хезболла». Лидер последней, Хасан Насрулла, был уничтожен 28 сентября при авиаударе по Бейруту. Новым руководителем «Хезболлы» стал двоюродный брат покойного Хашем Сафиеддин.

17:58, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#военные\n#боевики\n#террористы\n#операция\n#обстрел\n#ракеты\n#сектор Газа