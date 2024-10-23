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Российские военные взяли под контроль Серебрянку и Николаевку в ДНР

14:29, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные взяли под контроль Серебрянку и Николаевку в ДНР
14:29, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Источник фото: vk.com/mil
48
0

Наступление на противника продолжается.

Серебрянка. ДНР. Населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике освобождены от украинских боевиков. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны РФ.

В частности, в Серебрянку вошли подразделения группировки войск «Юг», а Николаевку освободили бойцы группировки войск «Центр». Наши военные продолжают продвижение в глубину обороны противника, отметили в пресс-службе ведомства.

Серебрянка находится в Бахмутском (Артемовском) районе неподалеку от Северска, который пока удерживают ВСУ. По сообщениям военкоров, этому населенному пункту грозит окружение.

Николаевка расположена возле Новогродовки и Мариновки, которые наши бойцы освободили в сентябре 2024 года.

Напомним, 22 октября подразделения группировки российских войск «Запад» вошли в Новосадовое Донецкой Народной Республики.

14:29, 23 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация