Серебрянка. ДНР. Населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике освобождены от украинских боевиков. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минобороны РФ.

В частности, в Серебрянку вошли подразделения группировки войск «Юг», а Николаевку освободили бойцы группировки войск «Центр». Наши военные продолжают продвижение в глубину обороны противника, отметили в пресс-службе ведомства.

Серебрянка находится в Бахмутском (Артемовском) районе неподалеку от Северска, который пока удерживают ВСУ. По сообщениям военкоров, этому населенному пункту грозит окружение.

Николаевка расположена возле Новогродовки и Мариновки, которые наши бойцы освободили в сентябре 2024 года.

Напомним, 22 октября подразделения группировки российских войск «Запад» вошли в Новосадовое Донецкой Народной Республики.