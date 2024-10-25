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Путин подтвердил окружение 2 тысяч украинских военных в Курской области

11:52, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Путин подтвердил окружение 2 тысяч украинских военных в Курской области
11:52, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
109
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#Владимир Путин\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Началась операция по их уничтожению, добавил главнокомандующий.

Казань. Татарстан. В Курской области блокировано порядка 2 тыс. украинских военнослужащих. Российская армия начала операцию по уничтожению оказавшихся в «котле», заявил президент РФ Владимир Путин 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Главнокомандующий пояснил, что все попытки ВСУ прорвать кольцо как снаружи, так и изнутри, успеха противнику не принесли. Российская армия приступила к ликвидации продолжающих сопротивление окруженцев.

Напомним, о блокировке 1,8 тыс. украинских военных в Суджанском и в Кореневском районах Курской области сообщали ранее новостные телеграм-каналы. Минобороны России данную информацию не комментировало. 18 октября в сеть были выложены кадры с беспорядочно отступающими украинскими военными. В комментариях говорилось о бегстве с позиций около 300 попавших в полукольцо украинских военных в районе Толстого Луга Курской области.

11:52, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
109
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#Владимир Путин\n#военные\n#Минобороны\n#спецоперация\n#СВО