В Донецкой Народной Республике от ВСУ освободили Кременную Балку

Кременная Балка. ДНР. Еще один населенный пункт в ДНР взяли под контроль российские военные. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, подразделения группировки войск «Центр» освободили Кременную Балку.

Противник был выбит из села в результате успешных наступательных действий, отметили в ведомстве.

Кременная Балка находится в Покровском районе, примерно в 1 километре к югу от освобожденного в конце октября Цукурино. Отсюда можно развивать наступление на Новоселидово и Курахово с севера.

Напомним, 6 ноября российские военные взяли под контроль расположенные в Донецкой Народной Республике села Антоновка и Максимовка.