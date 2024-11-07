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В Донецкой Народной Республике от ВСУ освободили Кременную Балку

14:09, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Донецкой Народной Республике от ВСУ освободили Кременную Балку
14:09, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Источник фото: vk.com/mil
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Из этого села можно развивать наступление на Курахово.

Кременная Балка. ДНР. Еще один населенный пункт в ДНР взяли под контроль российские военные. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, подразделения группировки войск «Центр» освободили Кременную Балку.

Противник был выбит из села в результате успешных наступательных действий, отметили в ведомстве.

Кременная Балка находится в Покровском районе, примерно в 1 километре к югу от освобожденного в конце октября Цукурино. Отсюда можно развивать наступление на Новоселидово и Курахово с севера.

Напомним, 6 ноября российские военные взяли под контроль расположенные в Донецкой Народной Республике села Антоновка и Максимовка.

14:09, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
22
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО