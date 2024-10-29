Селидово. ДНР. Расположенный в Донецкой Народной Республике город Селидово освобожден подразделениями группировки войск «Центр». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Командование ВСУ не рассчитывало удерживать город долго. Украинская администрация покинула Селидово еще в конце августа. Также эвакуировались коммунальщики, налоговики и другие гражданские службы. Военные украинской армии бежали из города в последние дни по простреливаемой территории с большими потерями.

Также Минобороны РФ сообщило об освобождении трех других населенных пунктов в ДНР: города Горняк и сел Катериновка и Доброволье (Богоявленка).

Горняк расположен к северу от Кураховки, в зоне ответственности группировки войск «Центр». Ранее противника выбили из расположенных к востоку сел Желанное Первое, Желанное Второе, Зоряное и поселка Александрополь. В результате Горняк оказался в полуокружении, и его падение было вопросом времени. Еще на прошлой неделе над центром города был поднят российский флаг, но полная зачистка завершилась лишь теперь.

Тем временем в Катериновку вошли бойцы группировки войск «Юг», а в Доброволье (Богоявленку) – солдаты группировки «Восток». Оба населенных пункта расположены неподалеку друг от друга. В Богоявленку бежали остатки гарнизона освобожденного ранее Угледара. Два дня назад они покинули и эти позиции, пишет «Российская газета».