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Пилот российского истребителя предотвратил столкновение с американским «Боингом»

10:16, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пилот российского истребителя предотвратил столкновение с американским «Боингом»
10:16, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
60
0
#Сирия\n#Россия\n#США\n#военные\n#море\n#происшествие\n#истребители\n#авиация
Источник фото: pxhere.com
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Об инциденте рассказали в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Тартус. Сирия. Над акваторией восточной части Средиземного моря опасно сблизились военные самолеты России и США. Столкновение с противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon предотвратил пилот нашего истребителя Су-35, передает «Рен ТВ».

Как рассказал замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк, истребитель ВКС России выполнял плановый полет. «Боинг» международной коалиции во главе с США пошел на сближение.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», – сообщил Игнасюк.

Он подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с Соединенными Штатами обостряет обстановку в сирийском воздушном пространстве.

 

10:16, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
60
0
#Сирия\n#Россия\n#США\n#военные\n#море\n#происшествие\n#истребители\n#авиация