Пилот российского истребителя предотвратил столкновение с американским «Боингом»

Тартус. Сирия. Над акваторией восточной части Средиземного моря опасно сблизились военные самолеты России и США. Столкновение с противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon предотвратил пилот нашего истребителя Су-35, передает «Рен ТВ».

Как рассказал замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк, истребитель ВКС России выполнял плановый полет. «Боинг» международной коалиции во главе с США пошел на сближение.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», – сообщил Игнасюк.

Он подчеркнул, что подобными действиями коалиция во главе с Соединенными Штатами обостряет обстановку в сирийском воздушном пространстве.