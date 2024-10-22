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Российские военные с боями заняли Новосадовое в ДНР

15:19, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные с боями заняли Новосадовое в ДНР
15:19, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Источник фото: pxhere.com
37
0

Село находится на трассе, ведущей на Славянск и Краматорск.

Новосадовое. ДНР. Село Новосадовое Донецкой Народной Республики освободили подразделения группировки российских войск «Запад». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Сообщается, что противник был выбит из населенного пункта в результате активных и решительных действий наших бойцов.

Как пишет «Российская газета», Новосадовое находится на дороге, соединяющей освобожденную в сентябре Макеевку со Славянском и Краматорском, которые пока контролируют ВСУ.

Напомним, 17 октября российские военные освободили Максимильяновку, а 19 октября противника выбили из Зоряного в ДНР.

15:19, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
37
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО