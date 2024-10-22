Российские военные с боями заняли Новосадовое в ДНР

Новосадовое. ДНР. Село Новосадовое Донецкой Народной Республики освободили подразделения группировки российских войск «Запад». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Сообщается, что противник был выбит из населенного пункта в результате активных и решительных действий наших бойцов.

Как пишет «Российская газета», Новосадовое находится на дороге, соединяющей освобожденную в сентябре Макеевку со Славянском и Краматорском, которые пока контролируют ВСУ.

Напомним, 17 октября российские военные освободили Максимильяновку, а 19 октября противника выбили из Зоряного в ДНР.