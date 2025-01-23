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С февраля 2025 года в Удмуртии на 9,5% вырастут военные и социальные пенсии

13:00, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
С февраля 2025 года в Удмуртии на 9,5% вырастут военные и социальные пенсии
13:00, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
265
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсия\n#военные\n#Виктор Кушко\n#права человека\n#инфляция
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Увеличение выплат связано с индексацией.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с февраля 2025 года на 9,5% вырастут социальные, страховые и военные пенсии, социальные пособия и прочие выплаты. Об этом в своих соцсетях сообщает Аппарат уполномоченного по правам человека в УР Виктора Кушко.

Увеличение пенсий связано с индексацией фактической инфляции, которая составляет 9,5%.

«Доплата будет осуществляться в феврале 2025 года с учетом перерасчета за январь этого года», – говорится в сообщении.

Также в аппарате омбудсмена напомнили, что в прошлый раз индексация пенсий проводилась 1 октября 2024 года, тогда повышение составило 5,1%.

Напомним, с 1 января 2025 года на 7,3% были проиндексированы страховые пенсии работающим пенсионерам Удмуртии.

13:00, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
265
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсия\n#военные\n#Виктор Кушко\n#права человека\n#инфляция