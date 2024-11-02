Сторонники экс-президента Боливии захватили три военные базы

Ла-Пас. Боливия. Три военных объекта в департаменте Кочабамба захватили сторонники бывшего боливийского лидера Эво Моралеса. Об этом объявил действующий президент страны Луис Арсе, передает «Рен ТВ».

По словам Луиса Арсе, инцидент произошел 1 ноября. Активисты завладели оружием и взяли в заложники военных вместе с их семьями, угрожая физической расправой.

Произошедшее Арсе назвал государственной изменой и посягательством на конституционный строй, пообещав восстановить общественный порядок.

Ранее полиция и военные начали операцию по разблокировке дорог в Боливии, перекрытых сторонниками Моралеса с середины октября. Протестующие недовольны ростом цен на продукты питания и дефицитом топлива в стране. Также они требуют остановить уголовное преследование их лидера. До этого прокуратура Боливии вызвала экс-президента на допрос по подозрению в половой связи с несовершеннолетней, которая в результате родила ребенка.

Напомним, в конце октября Эво Моралес заявил, что автомобиль, в котором он ехал, обстреляли, и назвал это покушением. В результате перестрелки пострадал водитель экс-президента. В полиции в ответ заявили, что огонь был открыт в связи с попыткой Моралеса уклониться от задержания, причем пассажиры автомобиля якобы сами стреляли по стражам порядка.

В 2025 году в Боливии пройдут президентские выборы. В нем намерены участвовать действующий президент Арсе и бывший президент Моралес. Оба представляют одну партию – левое «Движение к социализму», разделившуюся на две враждующие фракции.