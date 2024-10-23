В окно спальни премьера Израиля Нетаньяху врезался дрон «Хезболлы»

Кейсария. Израиль. Запущенный из Ливана беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в его резиденции в городе Кейсария. Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Kan.

Инцидент произошел 19 октября, но известно о нем стало только сейчас. Самого премьера и его жены в момент атаки в здании не было. Взрыв причинил лишь материальный ущерб.

Напомним, возглавлявший шиитское движение Хасан Насралла был ликвидирован израильскими военными 27 сентября в Бейруте.

С 1 октября ЦАХАЛ проводит наземную операцию против сил «Хезболлы» на юге Ливана. В результате погибли уже более 2 тыс. человек, свыше 1 млн жителей покинули свои дома.

«Хезболла» в ответ наносит ракетные удары по северной части Израиля и вступает в боестолкновения с сухопутными силами ЦАХАЛ. 8 октября в движении заявили, что за время конфликта Израиль потерял порядка 55 солдат убитыми и еще 500 ранеными.

Добавим, недавно в ЦАХАЛ сообщили, что нашли здание в Бейруте, под которым находится хранилище золота и наличных денег «Хезболлы» на общую сумму в полмиллиарда долларов США.