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Беспилотник сбили над Каспийском в Дагестане

11:13, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Беспилотник сбили над Каспийском в Дагестане
11:13, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
300
0
#Украина\n#Россия\n#Дагестан\n#беспилотники\n#дроны\n#нападение\n#аэропорт\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Источник фото: pxhere.com
300
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Аэропорт Махачкалы временно закрыли.

Каспийск. Дагестан. Украинский дрон был уничтожен над дагестанским городом Каспийск. Об этом пишет Лента.ру.

Сообщается, что о двух взрывах, прозвучавших утром 6 ноября, рассказали жители Каспийска в соцсетях. Горожане утверждали, что был сбит летательный аппарат. О разрушениях и пострадавших информации не поступало.

Позднее информацию об уничтожении дрона над Каспийском подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов. В своем телеграм-канале он призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и не публиковать фото и видео с места происшествия, которые могут быть полезны противнику.

В связи с инцидентом временно закрыли аэропорт Махачкалы. Эту информацию подтвердил гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.

11:13, 06 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
300
0
#Украина\n#Россия\n#Дагестан\n#беспилотники\n#дроны\n#нападение\n#аэропорт\n#военные\n#СВО\n#спецоперация