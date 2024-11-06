Беспилотник сбили над Каспийском в Дагестане

Каспийск. Дагестан. Украинский дрон был уничтожен над дагестанским городом Каспийск. Об этом пишет Лента.ру.

Сообщается, что о двух взрывах, прозвучавших утром 6 ноября, рассказали жители Каспийска в соцсетях. Горожане утверждали, что был сбит летательный аппарат. О разрушениях и пострадавших информации не поступало.

Позднее информацию об уничтожении дрона над Каспийском подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов. В своем телеграм-канале он призвал жителей сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и не публиковать фото и видео с места происшествия, которые могут быть полезны противнику.

В связи с инцидентом временно закрыли аэропорт Махачкалы. Эту информацию подтвердил гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.