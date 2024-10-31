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Под контроль российских военных перешла Ясная Поляна в ДНР

14:09, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Под контроль российских военных перешла Ясная Поляна в ДНР
14:09, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Источник фото: vk.com/mil
62
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К усадьбе графов Толстых в Тульской области населенный пункт отношения не имеет.

Ясная Поляна. ДНР. Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике освободили российские военные. Подразделения группировки войск «Восток» выбили ВСУ из поселка Ясная Поляна, пишет Лента.ру со ссылкой на Минобороны.

Сообщается, что Ясная Поляна расположена в Великоновоселковском районе ДНР, примерно в 13 км к западу от Богоявленки и 20 км к северо-западу от Угледара. К усадьбе графов Толстых в Тульской области этот населенный пункт отношения не имеет.

Напомним, 30 октября формирования группировки войск «Запад» взяли под контроль село Кругляковка на Харьковщине. А днем ранее в Минобороны сообщили об освобождении городов Селидово и Горняк, а также двух сел в ДНР.

14:09, 31 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#военные\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация