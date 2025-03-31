Ижевский сквер-кладбище
Тёмное прошлое Заречного парка
Юрий Абашев
журналист
журналист
31 марта2024 года
Если доведётся побывать на углу улиц Телегина и Четырнадцатой в Ленинском районе, то обязательно прогуляйтесь по Заречному скверу, тихому зелёному островку городского пространства, а в прошлом — одному из самых старых ижевских кладбищ.
Никольское, Николо-Покровское, Успенское, Заречное. За годы своего существования кладбище сменило много имён. Для простоты понимания остановимся на последнем.
Заречное начало формироваться на юго-западной окраине заводского поселка около 200 лет назад и по факту являлось дублёром более престижного Нагорного (Троицкого) кладбища, закрытого в 1929 году и со временем застроенного.
Никольское, Николо-Покровское, Успенское, Заречное. За годы своего существования кладбище сменило много имён. Для простоты понимания остановимся на последнем.
Заречное начало формироваться на юго-западной окраине заводского поселка около 200 лет назад и по факту являлось дублёром более престижного Нагорного (Троицкого) кладбища, закрытого в 1929 году и со временем застроенного.
Хоронили здесь преимущественно жителей заречного района и окрестных деревень, относящихся к приходам местных церквей — Никольской и Покровской. От этого и пошло дореволюционное имя кладбища: «Николо-Покровское» или просто — «Никольское».
Кладбище по своему классовому составу было преимущественно рабоче-крестьянским. Поэтому на сохранившихся фотографиях мы не увидим обилия долговечных каменных надгробий, литых оград и чугунных плит, как это было, например, на Нагорном кладбище. Основным видом памятника был простой деревянный крест.
В начале 1920-х годов Заречное кладбище ещё находилось практически на окраине города, вдали от жилых кварталов. Завод рос, население увеличивалось и городская среда с каждым годом всё больше обступала старинный некрополь: сначала угольным складом с юга, затем частными домами рабочих с севера и далее со всех сторон.
Соседство мира живых и мира мёртвых не проходит бесследно и в основном для усопших. Так, в 1924 году «Ижевская правда» сообщала о разрушении кладбищенской изгороди и актах «вандализма» со стороны домашнего скота.
«Ижевская правда» от 8 июля 1924 года
Анализируя метрические книги приходских церквей можно восстановить имена тех, кто упокоился на Заречном. Учёт таким образом вёлся лишь до 1925 года, после чего регистрация усопших перешла в ведение Горсовета. К сожалению, списков похороненных в последние годы работы кладбища не сохранилось, но отдельные некрологи в «Ижевской правде» могут вернуть из толщи истории ряд имён.
Так, в начале января 1925 года на Заречном кладбище похоронили некоего товарища Пожгина, участника Первой мировой войны, красного партизана, участника боёв за Ижевск. Герой погиб в результате несчастного случая и завещал похоронить себя «по-новому», т.е. без отпевания и прочих религиозных обрядов.
Так, в начале января 1925 года на Заречном кладбище похоронили некоего товарища Пожгина, участника Первой мировой войны, красного партизана, участника боёв за Ижевск. Герой погиб в результате несчастного случая и завещал похоронить себя «по-новому», т.е. без отпевания и прочих религиозных обрядов.
«Ижевская правда» от 6 января 1925 года
В том же 1925 году городские власти передали Заречное кладбище в аренду на 10 лет общине Успенской церкви. Это означало, что приход нёс ответственность за благоустройство некрополя, установку новой изгороди и т. д., доход от продажи мест шёл уже не в городской бюджет, а в «фонд» общины.
Нагорное же кладбище осталось в ведении Горместхоза — главного учреждения по благоустройству города. В 1927 году Горсовет установил на главном городском погосте твёрдые цены за места.
Нагорное же кладбище осталось в ведении Горместхоза — главного учреждения по благоустройству города. В 1927 году Горсовет установил на главном городском погосте твёрдые цены за места.
Самое дорогое место на Нагорном кладбище оценивалось в 10 рублей
«Ижевская правда» от 5 апреля 1927 года
«Ижевская правда» от 5 апреля 1927 года
Цены могил на Заречном кладбище устанавливали сами арендаторы, правда сделано это было, как бы сейчас сказали, с явными нарушениями антимонопольного законодательства.
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Обдирание началось организовано и по плану. Мертвецов церковники разбили на разряды и за клок земли в два с половиной аршина «взимают» уже три года по 2 и по 10 рублей. С бедняков, которые вынуждены «хорониться» в самых глухих кладбищенских уголках, дерут по целковому
Удалось ли урегулировать этот вопрос — неизвестно. Спустя год, в мае 1929 года, Нагорное кладбище закрылось, ему на смену пришли два новых: Северное и новое Нагорное (у совр. «Нефтемаша»).
Заречное продолжало работать и обслуживаться церковной общиной, постепенно приходя в запустение. Часть огромной территории кладбища и находящийся неподалёку парк начали использовать под стоянку неиспользуемых паровозов, вагонов и свалки различного лома.
Заречное продолжало работать и обслуживаться церковной общиной, постепенно приходя в запустение. Часть огромной территории кладбища и находящийся неподалёку парк начали использовать под стоянку неиспользуемых паровозов, вагонов и свалки различного лома.
Со временем на кладбище становилось тесно. За 100 с лишним лет существования ресурс земли весь вышел. Вот только Заречное не закрыли по примеру Нагорного и оно просуществовало ещё несколько лет.
В газетах продолжали мелькать некрологи с указанием Заречного кладбища, как места упокоения.
В газетах продолжали мелькать некрологи с указанием Заречного кладбища, как места упокоения.
В 1933 году у алтаря Успенской церкви похоронили архиепископа Ижевского и Воткинского Николая Покровского. Его могила — единственная из сохранившихся на этом кладбище. По дошедшему до нас фото можно судить о состоянии Заречного некрополя, медленно превращающегося в пустырь.
Кладбище продолжало работать вплоть до начала 1936 года, пока ему на замену не открыли новое, участок под которое отвели у дороги в деревню Александрово. Отсюда и название — Александровское кладбище. Сейчас это один из самых старых сохранившихся до наших дней некрополей города.
«Ижевская правда» от 15 февраля 1936 года
Вопреки распространённому мнению, после объявления Заречного закрытым, захоронения здесь продолжились и велись вполне открыто. Подтверждением тому служит вопиющее преступление, совершённое на кладбище в 1937 году.
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В ночь на 20-е марта на Заречном кладбище был вырыт и раздет труп похороненного накануне 14-летнего подростка Ф. Е. Зеленина, слесаря паровозного депо №180. Юноша погиб 15 марта в ходе ремонта вагона, отравившись парами краски.
Злоумышленников арестовали, краденные у покойников вещи нашли в доме сторожа. Дальнейший ход разбирательства установить не удалось. Отмечу, что статья о надругательстве над могилами и краже вещей из них появилась в уголовном кодексе РСФСР только в 1960 году.
История также сохранила свидетельства о том, что на Заречном кладбище была «чудодейственная» могила, молитвы возле которой могли избавить человека от разного рода бед.
В октябрьской «Удмуртской правде» за 1940 год вышла статья, в которой обличался быт и уклад жизни прихода Успенской церкви. Если отбросить идеологический нарратив, то можно вычленить интересующие нас сведения о вышеуказанной могиле.
История также сохранила свидетельства о том, что на Заречном кладбище была «чудодейственная» могила, молитвы возле которой могли избавить человека от разного рода бед.
В октябрьской «Удмуртской правде» за 1940 год вышла статья, в которой обличался быт и уклад жизни прихода Успенской церкви. Если отбросить идеологический нарратив, то можно вычленить интересующие нас сведения о вышеуказанной могиле.
Существовала ли в реальности могила «блаженного Павла» — неизвестно
«Удмуртская правда» от 19 октября 1940 года
«Удмуртская правда» от 19 октября 1940 года
С появлением Александровского кладбища на Заречном стали хоронить всё реже, пока не перестали совсем. Погост приходил в запустение, деревянные кресты и ограды истлевали и разрушались. О том, каким кладбище было в конце 1940-х, вспоминала ижевчанка Валентина Павловна Чиркова:
Когда в 1944 году мы из эвакуации приехали в Ижевск, то первым местом, куда меня привел папа, была Успенская церковь и кладбище при ней. В те годы здесь уже никого не хоронили, но надгробия и кресты еще были целы. Детьми мы гуляли по дорожкам между могил, ловили сочками майских жуков
Для наглядности сравним два снимка, сделанные почти с одного и того же ракурса в 1920-х годах и в 1950-х.
В 1950-е годы территория кладбища представляла собой пустырь, практически лишённого внешних признаков некрополя. О прошлом продолжали напоминать сиротливые холмики и единичные захоронения с сохранившимися памятниками и оградами.
Градостроительное освоение территории старого заречного некрополя началось в конце 1950-х годов. Одним из первых крупных объектов, возведённых «на костях» стал корпус детского сада №68. Он начал работу в 1957 году в северной части кладбища.
В 1964 году на южной стороне некрополя появился кинотеатр «Италмас».
Зимой 1973 года американский спутник выполнил высококачественный, по тем временам, спутниковый снимок Ижевска. На полученном изображении можно разглядеть и территорию героя нашего материала.
Со временем на бывшем Заречном построили новые корпуса детского сада №68, многоэтажные жилые дома, а также капитальные постройки на территории Успенской церкви. И, разумеется, каждый раз строители натыкались на останки.
Местных жители рассказывали об обнаружении человеческих костей при возведении жилых домов №№12 и 14 в западной части бывшего кладбища, а также при реконструкции здания кинотеатра «Италмас» и строительстве рядом с ним торгового центра. Останки передавались служителям Успенской церкви, на территории которой их перезахоранивали.
Местных жители рассказывали об обнаружении человеческих костей при возведении жилых домов №№12 и 14 в западной части бывшего кладбища, а также при реконструкции здания кинотеатра «Италмас» и строительстве рядом с ним торгового центра. Останки передавались служителям Успенской церкви, на территории которой их перезахоранивали.
В последний раз кости жителей старого Заречья потревожили в 2021 году, когда была исполнена давняя мечта советских градостроителей — началось благоустройство территории бывшего кладбища и организация здесь сквера. Название для него было выбрано историческое — Заречный.
В ходе земляных работ техникой местами был снят слой почвы глубиной до 0,6 метра. На поверхность начали поднимать фрагменты человеческих останков. Прибывшие на место археологи УдГУ провели зачистку зачистку дна ям. Исследование показало наличие «могильных пятен», параметры и ориентация которых соответствуют традиционным православным погребениям.
Тогда же, в 2021 году, территория старого Заречного некрополя была поставлена на учёт как объект археологического наследия «Николо-Покровское кладбище».