Ижевский сквер-кладбище

В том же 1925 году городские власти передали Заречное кладбище в аренду на 10 лет общине Успенской церкви. Это означало, что приход нёс ответственность за благоустройство некрополя, установку новой изгороди и т. д., доход от продажи мест шёл уже не в городской бюджет, а в «фонд» общины.

Нагорное же кладбище осталось в ведении Горместхоза — главного учреждения по благоустройству города. В 1927 году Горсовет установил на главном городском погосте твёрдые цены за места.