Шпиль Руанского собора загорелся во Франции

Руан. Франция. Пожар вспыхнул на одном из самых известных памятников архитектуры Франции – готическом соборе в Руане. Огонь охватил шпиль древнего храма, поднимаются густые клубы дыма, пишет Газета.ру со ссылкой на BFMTV.

Как заявил мэр города Николя Майер-Россиньоль, причина возгорания пока не установлена, на ликвидацию пожара брошены все необходимые силы и средства. Людей из собора эвакуировали, территория вокруг здания оцеплена.

Руанский собор строили с 1145 по 1506 годы. В XIX веке его несколько раз рисовал французский художник-импрессионист Клод Моне. Храм является памятникам национального наследия Франции, также он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в 2019 году в Париже загорелся другой памятник готической архитектуры — собор Парижской Богоматери. Обрушились шпиль и части кровли, огонь повредил внутреннее убранство. Открыть восстановленный после пожара Нотр-Дам обещают в декабре 2024 года.