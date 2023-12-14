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В Нотр-Дам-де-Пари после реставрации введут беспрецедентные противопожарные меры

12:49, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Нотр-Дам-де-Пари после реставрации введут беспрецедентные противопожарные меры
12:49, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Франция\n#Париж\n#культура\n#история\n#пожар\n#реставрация\n#собор\n#достопримечательности
Фото: pxhere.com
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Храм откроют для посещений в конце 2024 года.

Париж. Франция. Беспрецедентную противопожарную систему установят в соборе Парижской Богоматери в столице Франции. Об этом рассказал руководитель работ по реконструкции храма Филипп Жост, передает «МИР 24».

На заседании комиссии по культурным вопросам Национального собрания Франции строитель рассказал, что собор снабдят системой индикаторов задымления на уровне шпиля и мансард, чтобы предотвратить любое возгорание. Подобных датчиков нет ни в одном другом культовом сооружении страны, пояснил Жост.

Также он добавил, что после открытия Нотр-Дам сможет принимать до 14 млн посетителей в год – в 2 раза больше, чем до пожара.

Напомним, собор Парижской Богоматери сильно пострадал от огня 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, сгорел каркас крыши из восьмисотлетних дубовых балок. В настоящее время установлен новый шпиль. Нотр-Дам планируют открыть для посещений в конце 2024 года.

12:49, 14 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#Франция\n#Париж\n#культура\n#история\n#пожар\n#реставрация\n#собор\n#достопримечательности