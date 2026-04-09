Дебёсский район. Удмуртия. Днем 9 апреля в деревне Ирым Дебёсского района произошел пожар в телятнике одного из сельхозпредприятий. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану около 11:48. Работники хозяйства вовремя заметили огонь и до прибытия пожарных подразделений сумели вывести из горящего ангара всех телят в количестве 46 голов.

В результате пожара огнем повреждена крыша телятника на площади ориентировочно 80 квадратных метров. Животные не пострадали.

Причина пожара устанавливается.