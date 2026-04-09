В Дебёсском районе работники колхоза спасли из горящего ангара 46 телят

16:31, 09 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Дебёсском районе работники колхоза спасли из горящего ангара 46 телят
16:31, 09 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
58
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#пожар\n#телята
Источник фото: государственная противопожарная служба Удмуртии
58
0

Огонь повредил крышу телятника.

Дебёсский район. Удмуртия. Днем 9 апреля в деревне Ирым Дебёсского района произошел пожар в телятнике одного из сельхозпредприятий. Об этом сообщили в Государственной противопожарной службе Удмуртии.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану около 11:48. Работники хозяйства вовремя заметили огонь и до прибытия пожарных подразделений сумели вывести из горящего ангара всех телят в количестве 46 голов.

В результате пожара огнем повреждена крыша телятника на площади ориентировочно 80 квадратных метров. Животные не пострадали.

Причина пожара устанавливается.

16:31, 09 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
58
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#пожар\n#телята