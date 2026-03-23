Сарапул. Удмуртия. Жительница Удмуртии пострадала, когда выбиралась из горящего дома в Сарапульском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Пожар произошёл в деревне Соколовка, огонь в деревянном доме вспыхнул вечером 22 марта. Внутри были 77-летняя хозяйка и её внучка-подросток.

Запах дыма первой учуяла девочка. Заглянула на кухню — пол уже полыхал. Она позвонила отцу и крикнула бабушке, чтобы та срочно выбиралась на улицу.

Обе успели выбежать из дома до приезда пожарных. Пенсионерка спасалась через соседнюю комнату и горящую кухню. Там и получила ожоги руки и ноги.

Дознаватель МЧС Алмаз Шакиров назвал наиболее вероятную причину — неосторожность при топке печи. Женщина, рассказал он, накрывала предтопочный лист картоном. Тот и загорелся.

Огонь уничтожил отделку и вещи на кухне, повредил соседнюю комнату. Площадь — 22 кв. м.