Пенсионерка обожгла руку и ногу, убегая из горящего дома в Сарапульском районе Удмуртии

18:20, 23 марта, 2026
Максим Александров
Пенсионерка обожгла руку и ногу, убегая из горящего дома в Сарапульском районе Удмуртии
18:20, 23 марта, 2026
Максим Александров
#Сарапульский район\n#пожар\n#пострадавшие
Источник фото: пресс-служба МЧС Удмуртии
Первой пожар заметила внучка.

Сарапул. Удмуртия. Жительница Удмуртии пострадала, когда выбиралась из горящего дома в Сарапульском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики. 

Пожар произошёл в деревне Соколовка, огонь в деревянном доме вспыхнул вечером 22 марта. Внутри были 77-летняя хозяйка и её внучка-подросток. 

Запах дыма первой учуяла девочка. Заглянула на кухню — пол уже полыхал. Она позвонила отцу и крикнула бабушке, чтобы та срочно выбиралась на улицу.

Обе успели выбежать из дома до приезда пожарных. Пенсионерка спасалась через соседнюю комнату и горящую кухню. Там и получила ожоги руки и ноги.

Дознаватель МЧС Алмаз Шакиров назвал наиболее вероятную причину — неосторожность при топке печи. Женщина, рассказал он, накрывала предтопочный лист картоном. Тот и загорелся.

Огонь уничтожил отделку и вещи на кухне, повредил соседнюю комнату. Площадь — 22 кв. м.

18:20, 23 марта, 2026
Максим Александров
#Сарапульский район\n#пожар\n#пострадавшие