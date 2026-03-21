Якшур-Бодья. Удмуртия. Водитель грузовика пострадал при тушении пожара в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Пожар произошёл утром 19 марта на дороге у деревни Якшур в Якшур-Бодьинском районе УР — загорелся грузовой автомобиль «Вольво».

38-летниму водителю начали подавать сигнал проезжающие мимо автомобили о том, что горит колесо. Остановившись, он начал его тушить огнетушителем.

Из-за высокой температуры колесо разгерметизировалось. Ударной волной мужчину отбросило в сторону, и на него упал огнетушитель. В результате пострадавший получил травмы грудной клетки и головы, его госпитализировали.

Пламя повредило полуприцеп и уничтожило три колеса. Пожар на площади 5 кв. м ликвидировали специалисты Государственной противопожарной службы республики.

Дознавателем МЧС России предварительно установлено, что причиной пожара стал перегрев ступичного подшипника на первой оси полуприцепа во время движения (неисправность трансмиссии).

В МЧС России водителям напомнили:

- следи за техническим состоянием своего автомобиля, ремонт доверяй только специалистам;

- при длительной езде, особенно с грузом, останавливайся для проверки нагрева колесных дисков и ступиц;

- вози с собой огнетушитель, убедись, что он заряжен и не просрочен;

- если загорелось колесо или ходовая часть, помните о риске разгерметизации из-за нагрева воздуха в шине. При тушении старайся держаться сбоку от колеса, а не прямо перед ним;

- при пожаре звони по номеру телефона 101.