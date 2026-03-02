Закрыть
Ижевчанка погибла в пожаре при попытке спасти свои вещи

12:04, 02 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанка погибла в пожаре при попытке спасти свои вещи
Источник фото: МЧС Удмуртии
Её муж получил ожоги и попал в больницу.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска погибла в пожаре, пытаясь спасти свои вещи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Инцидент произошёл ранним утром 28 февраля в садовом некоммерческом товариществе «Буммашевец-2» в Ижевске. В доме жила супружеская пара.

36-летняя хозяйка заметила огонь на веранде и разбудила мужа. Супруги выбрались из дома через окно, но затем женщина решила вернуться. Пожарные предполагают, что она хотела забрать документы или ценные вещи. 38-летний муж бросился следом, чтобы вытащить женщину, но в этот момент обрушилась кровля.

«Мужчине чудом удалось выбраться из огня. Он самостоятельно добрался до соседей, которые вызвали экстренные службы», — сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Общая площадь пожара составила 57 кв. м. Дом оказался уничтожен полностью, а также огонь повредил стену соседнего дома, стены бани и гаража на соседних участках. Причина возгорания устанавливается.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с ожогами.

Сотрудники МЧС напоминают, что ни в коем случае нельзя возвращаться в горящее здание. А чтобы быстрее обнаружить возгорание, следует установить пожарный извещатель.  

