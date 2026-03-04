Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии утром 4 марта произошёл пожар на складе агропромышленного парка на улице Знатной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Напомним, сообщение о пожаре на складе в Завьялово поступило в 10:10.

«На складе находилось около 15 тонн древесного угля и 30 тонн комбикорма для животных. Огнем повреждены хранимое имущество и сам склад», — рассказал дознаватель МЧС России Александр Князев.

Площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается специалистами МЧС России.